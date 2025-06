Convidados a se retirar: Mais de 5 mil brasileiros serão notificados a deixar Portugal

Cerca de 34 mil pessoas, de diversos países serão notificadas para deixar o país à força ou voluntariamente, em razão dos pedidos de residência negados. Segundo informações do jornal português Público, 5.386 brasileiros fazem parte do grupo.

O ministro da Presidência de Portugal, António Leitão Amaro informou que a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) está notificando cerca de 2 mil imigrantes por dia para saírem de Portugal (abandono voluntário). Essa é uma das ações no primeiro ano de vigência do Plano de Ação para as Migrações de Portugal



Todo o processo de aviso realizado pela agência é acompanhado pelas forças de segurança, que podem ser acionadas a qualquer momento para a expulsão a força das pessoas que foram notificadas.

"Essa notificação, no regime português, permite o abandono voluntário e só leva ao abandono coercivo depois de um novo procedimento", explicou Leitão Amaro.



O ministro ainda acrescentou, segundo o jornal português, que as notificações dos imigrantes que devem sair de Portugal aceleraram na última semana. “O processo de emissão está (em modo) semiautomático”, afirmou.

Enquanto isso, dois em cada 10 pedidos de residência com decisão final foram recusados em Portugal, uma diminuição de 18,5%, de acordo com informações do Público.



A lista dos quase 34 mil imigrantes que devem deixar Portugal, segundo o ministro, incluem:



• Indianos: 13.466

• Brasileiros: 5.386

• Cidadãos de Bangladesh: 3.750

• Nepaleses: 3.279

• Paquistaneses: 3.005

• Argelinos: 1.054

• Marroquinos: 603

• Colombianos: 236

• Venezuelanos 234

• Argentinos: 180

• Outras nacionalidades: 2.790

