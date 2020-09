Coordenador da Funai morre com flechada no peito

O coordenador da Fundação Nacional do Índio (Funai), o indígenista Rieli Franciscato, 56 anos, foi morto na quarta-feira (9) com uma flechada no peito ao se aproximar de povos isolados em Seringueiras, no estado de Rondônia.

Rieli tinha três décadas de experiência na defesa dos povos índigenas e coordenava a Frente de Proteção Etnoambiental Uru Eu Wau Wau, da Funai, Rieli era defensor da proteção de povos isolados no Brasil.

A Funai lamentou a morte de Franciscato e manifestou solidariedade aos seus familiares e colegas. "As equipes da Coordenação Geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC) e das Frentes de Proteção Etnoambiental se despedem de Rieli com carinho, respeito e admiração", disse em nota.

