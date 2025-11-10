Menu
Menu Busca segunda, 10 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

COP30 começa hoje em meio a alerta da ONU sobre emissões de carbono

O presidente Lula defende tributos a grandes empresas para financiar o clima; Brasil quer reduzir mais de 59% das emissões até 2035 e zerar desmatamento ilegal até 2030

10 novembro 2025 - 11h22Sarah Chaves
Brasil sedia a COP 30, em Belém Brasil sedia a COP 30, em Belém   (Antônio Scorza/COP30)

A COP30 tem início nesta segunda-feira (10), em Belém (PA), com alertas severos sobre o avanço da crise climática. Um relatório divulgado pela ONU aponta que as emissões globais continuam altas demais para conter o aquecimento da Terra, que pode chegar a 2,5°C até o fim do século, muito acima do limite de 1,5°C definido pelo Acordo de Paris.

O documento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) mostra que as promessas atuais de redução de gases de efeito estufa são insuficientes, mesmo após quase 30 anos de conferências do clima.

Segundo o alerta da ONU, sem cortes drásticos e imediatos nas emissões, o planeta pode ultrapassar limites climáticos irreversíveis.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez duras críticas a governos e grandes corporações, acusando-as de lucrar com a devastação climática e de frear o progresso das políticas ambientais. Segundo ele, “muitos líderes permanecem cativos de interesses arraigados”, enquanto o planeta enfrenta secas, enchentes e recordes de calor sem precedentes.

No Brasil, o governo busca reforçar o papel de liderança ambiental. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o multilateralismo e a criação de tributações para grandes empresas e super-ricos como forma de financiar ações climáticas. As metas brasileiras preveem reduzir entre 59% e 67% das emissões até 2035, zerar o desmatamento ilegal até 2030 e atingir emissões líquidas zero até 2050.

Apesar de avanços em energia limpa e programas de conservação, especialistas afirmam que o mundo ainda caminha em ritmo lento para conter o aquecimento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

CPMI do INSS ouve dirigente de associação investigada por descontos irregulares
Brasil
CPMI do INSS ouve dirigente de associação investigada por descontos irregulares
Imagem de câmeras de segurança
Brasil
Vídeo: Câmera flagra tornado atingindo casa em Santa Catarina
Danos ainda estão sendo levantados
Brasil
Ministro diz que ainda é impossível mensurar todos os danos do tornado
Ventos de mais de 250 quilômetros por hora atingiram a cidade de 14 mil habitantes, que fica no Centro-Sul paranaense
Brasil
Cidade devastada por tornado tem 2 mil sem luz e 32 internados
Paraná foi atingido pelo tornado
Brasil
Governo trabalha para liberar FGTS de atingidos por tornado no Paraná
Rio Grande do Sul também foi bastante afetado
Brasil
Tornado causa danos em dez municípios gaúchos e 200 mil ficam sem luz
Lula está no COP-30
Brasil
Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de tornado no Paraná
Rastros da destruição na cidade
Brasil
Paraná decreta calamidade pública após tornado destruir cidade
É a primeira mulher negra em 128 de existência da ABL
Brasil
Primeira mulher negra será empossada na ABL hoje
Aparição das onças-preta é algo raro
Cidade
VÍDEO: Agrônomo flagra cena rara de onça-preta com filhote

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradoras do Santa Luzia têm carro, portão e até sofá atingido por tiros