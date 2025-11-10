COP30 começa hoje em meio a alerta da ONU sobre emissões de carbono

A COP30 tem início nesta segunda-feira (10), em Belém (PA), com alertas severos sobre o avanço da crise climática. Um relatório divulgado pela ONU aponta que as emissões globais continuam altas demais para conter o aquecimento da Terra, que pode chegar a 2,5°C até o fim do século, muito acima do limite de 1,5°C definido pelo Acordo de Paris.

O documento do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) mostra que as promessas atuais de redução de gases de efeito estufa são insuficientes, mesmo após quase 30 anos de conferências do clima.

Segundo o alerta da ONU, sem cortes drásticos e imediatos nas emissões, o planeta pode ultrapassar limites climáticos irreversíveis.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, fez duras críticas a governos e grandes corporações, acusando-as de lucrar com a devastação climática e de frear o progresso das políticas ambientais. Segundo ele, “muitos líderes permanecem cativos de interesses arraigados”, enquanto o planeta enfrenta secas, enchentes e recordes de calor sem precedentes.

No Brasil, o governo busca reforçar o papel de liderança ambiental. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu o multilateralismo e a criação de tributações para grandes empresas e super-ricos como forma de financiar ações climáticas. As metas brasileiras preveem reduzir entre 59% e 67% das emissões até 2035, zerar o desmatamento ilegal até 2030 e atingir emissões líquidas zero até 2050.

Apesar de avanços em energia limpa e programas de conservação, especialistas afirmam que o mundo ainda caminha em ritmo lento para conter o aquecimento.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também