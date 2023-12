Copa do Mundo Feminina foi o acontecimento mais pesquisado do Brasil em 2023

Com a seleção brasileira sendo eliminada ainda na fase de grupos, a Copa do Mundo Feminina 2023 foi o acontecimento mais pesquisado no Brasil, dados são do sistema de busca do Google Trends.



A Copa ocorreu de 20 de julho a 20 de agosto na Austrália e na Nova Zelândia. Pela primeira vez na história, 32 seleções disputaram o título da Copa do Mundo Feminina.



Neste mundial, o Brasil se despediu do torneio cedo, ainda na fase de grupos.



A Espanha foi a campeã do mundial após ganhar por 1 a 0 da Inglaterra no dia 20 de agosto.



Submarino da OceanGates



O segundo acontecimento que tomou a atenção dos brasileiros foi a implosão do submarino Titan, da empresa OceanGate. Em junho de 2023 cinco pessoas embarcaram no submarino com a ideia de visitar os destroços do Titanic no fundo do mar. Após uma 1h45 de viagem, o submarino perdeu contato com o navio da companhia, gerando uma corrida contra o tempo para resgatar os tripulantes. O acidente deixou cinco mortos.



A repercussão foi tão grande que a MindRiot Entertainment e o produtor E. Brian Dobbins (Black-ish) conseguiram os direitos da história do desastre da OceanGate e anunciaram a produção de um filme sobre o caso.



A guerra de Israel em Gaza é o terceiro assunto nos trends do Brasil, enquanto o conflito continua, o Governo Federal trabalha na repatriação de brasileiros e familiares que estão na região do conflito.



O eclipse solar e o terremoto na Turquia fecham o top 5.

