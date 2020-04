Coronavírus - Bolsonaro edita MP que destina R$ 2,5 bi para enfrentar pandemia

Para aumentar as ações contra a pandemia do coronavírus o presidente da República, Jair Bolsonaro, editou uma medida provisória, publicada nesta quinta-feira (16) no Diário Oficial da União, para abrir crédito de R$ 2,5 bilhões. A verba será destinada para o Ministério da Cidadania, responsável pela gestão do auxílio emergencial de R$ 600 pago a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais.

Essa é a 13ª medida provisória editada pelo Poder Executivo em resposta à crise provocada pela covid-19. Juntas, as matérias liberam R$ 226,4 bilhões para diversas ações do governo federal nos estados.

Devido a determinação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, as MP’s que dão crédito extraordinário para combater a pandemia não serão votadas pela Casa. Segundo ele, a execução do dinheiro não depende da aprovação dos parlamentares.

Deixe seu Comentário

Leia Também