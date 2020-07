Coronavírus mata técnico de enfermagem de 22 anos

O técnico de enfermagem, Klediston Kelps, de 22 anos, morreu no último sábado (25), vítima do novo coronavírus (Covid-19), em Primavera do Leste, Mato Grosso.

De acordo com o G1 local, o jovem deu entrada na rede municipal de saúde no final de junho e seu estado de saúde se agravou. No dia 18 de julho, ele foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), de um hospital particular, onde permaneceu por sete dias internado.

O jovem trabalhava em um posto de saúde e fazia plantões no setor de urgência e emergência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). O resultado que comprovou a morte por coronavírus saiu na segunda-feira (27). Ele tinha comorbidades.

Deixe seu Comentário

Leia Também