Corpo de Caroline Bittencourt é encontrado no mar

Joilson Francelino, com informações do portal UOL

O corpo da modelo Caroline Bittencourt, 37 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (29), nas proximidades da Praia das Cigarras, em São Sebastião.

A modelo estava desaparecida desde domingo (28), quando fazia um passeio de barco em Ilhabela, litoral de São Paulo, e uma tempestade forte virou a embarcação. Caroline estava com o marido, o empresário Jorge Sestini, e também alguns cachorros.

Informações apontam que o esposo da modelo tentou salvá-la, mas não conseguiu, ele nadou por cerca de três horas até a costa para sobreviver.

Vídeo postado no Instragram pela modelo mostra um pouco do mar por volta das 10h do domingo.

