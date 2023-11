Correios afirmam que operam normalmente e sem paralisação

Saiba Mais Brasil Sindicatos dos Correios podem fazer greve às vésperas da Black Friday

Após notícias que uma greve por tempo indeterminada estava sendo programada, os Correios afirmam que estão operando normalmente em todo o País.

"Com 100% dos empregados presentes, todas as agências abertas e todos os serviços disponíveis. Cinco dos 36 sindicatos dos Correios estão realizando assembleias, nos próximos dias, para decidir se haverá ou não paralisação parcial", afirmou em nota.

A movimentação dos trabalhadores ocorre em resposta ao que a federação chamou de recusa dos Correios em resolver questões relacionadas à assinatura de acordo coletivo. No entanto, a empresa afirma que já preparou uma série de medidas para garantir a normalidade dos serviços caso as assembleias desses cinco sindicatos aprovem paralisação parcial e pontual, entre elas: contratação de mão de obra terceirizada, realização de horas extras, deslocamento de empregados entre as unidades e apoio de pessoal administrativo.

