Brasil

CPMI do INSS avalia convocação de ex-ministros da Previdência

A comissão recebeu mais de 900 requerimentos, que incluem convocações, quebras de sigilo e solicitações de informações

26 agosto 2025 - 11h29Sarah Chaves, com CNN
Com 32 integrantes, a CPMI terá 180 dias para os trabalhos Com 32 integrantes, a CPMI terá 180 dias para os trabalhos   (Agência Senado)

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS se reúne em sessão nesta terça-feira (26) para votar o plano de trabalho do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), e escolher o vice-presidente da comissão. A pauta inclui a análise de dezenas de requerimentos, especialmente os que pedem a convocação de ex-ministros da Previdência e de presidentes do INSS.

Estão na mira da CPMI:
• Carlos Lupi, ex-ministro de 2023 a maio de 2025;
• Carlos Eduardo Gabas, que ocupou o cargo em 2010 e 2015;
• José Carlos Oliveira, que foi ministro de março a dezembro de 2022.

Também estão sendo avaliados pedidos de convocação de dezenas de ex-presidentes do INSS, além de autoridades de outros órgãos, como a PF, a CGU e a DPU.

A comissão recebeu mais de 900 requerimentos, que incluem convocações, quebras de sigilo e solicitações de informações a diversos órgãos.

A expectativa é de que muitos convocados recorram ao Supremo Tribunal Federal para garantir o direito de permanecer em silêncio durante os depoimentos. O STF já se prepara para lidar com mandados de segurança e habeas corpus relacionados à CPMI.

