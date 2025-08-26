CPMI do INSS avalia convocação de ex-ministros da Previdência

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS se reúne em sessão nesta terça-feira (26) para votar o plano de trabalho do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), e escolher o vice-presidente da comissão. A pauta inclui a análise de dezenas de requerimentos, especialmente os que pedem a convocação de ex-ministros da Previdência e de presidentes do INSS.



Estão na mira da CPMI:

• Carlos Lupi, ex-ministro de 2023 a maio de 2025;

• Carlos Eduardo Gabas, que ocupou o cargo em 2010 e 2015;

• José Carlos Oliveira, que foi ministro de março a dezembro de 2022.



Também estão sendo avaliados pedidos de convocação de dezenas de ex-presidentes do INSS, além de autoridades de outros órgãos, como a PF, a CGU e a DPU.



A comissão recebeu mais de 900 requerimentos, que incluem convocações, quebras de sigilo e solicitações de informações a diversos órgãos.



A expectativa é de que muitos convocados recorram ao Supremo Tribunal Federal para garantir o direito de permanecer em silêncio durante os depoimentos. O STF já se prepara para lidar com mandados de segurança e habeas corpus relacionados à CPMI.



