Brasil

CPMI do INSS ouve dirigente de associação investigada por descontos irregulares

Ele também é apontado como sócio de empresas envolvidas na fraude

10 novembro 2025 - 12h25Sarah Chaves

O depoimento de Igor Dias Delecrode, que atuou como dirigente da Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista (Aasap) e de outras entidades investigadas por suspeita de descontos indevidos em benefícios previdenciários será ouvido nesta segunda-feira (10) na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS.

Os requerimentos para a convocação foram apresentados pelo relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), e outros parlamentares. A reunião está marcada para as 16 (horário de Brasília).

Segundo os requerimentos, Delecrode deverá explicar a atuação da Aasap e de outras associações, como a Amar Brasil Clube de Benefícios, a Master Prev e a Andapp. As entidades são suspeitas de movimentar cerca de R$ 700 milhões por meio de mensalidades descontadas de aposentados sem autorização.

Ele também é apontado como sócio de empresas investigadas na fraude.

A CPMI também pretende esclarecer a relação de Delecrode com outros dirigentes, como Felipe Macedo Gomes (Amar Brasil), Anderson Cordeiro (Master Prev) e Américo Monte (Andapp). O objetivo é identificar possível estrutura societária comum, transferências financeiras entre as entidades e uso compartilhado de serviços, como tecnologia, biometria e administração.

 

