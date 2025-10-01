CPMI do INSS ouve ministro da CGU sobre esquema de fraude

O ministro da Controladoria-Geral da União (CGU), Vinicius Marques de Carvalho, participa nesta quinta-feira (2) da 13ª reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, marcada para as 9h. Ele foi convidado a prestar esclarecimentos sobre os descontos ilegais em aposentadorias e pensões. A presença foi solicitada por três requerimentos aprovados, sendo dois deles apresentados pelos senadores Izalci Lucas (PL-DF) e Soraya Thronicke (Podemos-MS).

A CGU atuou em parceria com a Polícia Federal na operação Sem Desconto, deflagrada em abril, que identificou fraudes envolvendo cobranças indevidas de mensalidades a partir de autorizações falsas. O esquema envolvia associações de fachada, empresários, servidores públicos e intermediários, afetando milhões de segurados. Estima-se que os prejuízos variem entre R$ 6,3 bilhões e R$ 8 bilhões no período de 2019 a 2024.

Durante a reunião, também está prevista a votação de 97 requerimentos, que incluem convocações, convites, quebras de sigilo e solicitação de documentos. A CPMI foi criada em agosto e é composta por 16 senadores e 16 deputados titulares, além de suplentes. O prazo para o funcionamento da comissão vai até 28 de março de 2026, com o objetivo de apurar responsabilidades e propor medidas de controle para evitar novas fraudes.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também