Menu
Menu Busca quinta, 16 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

CPMI do INSS rejeita convocação de Frei Chico, irmão do presidente Lula

O Sindnapi, entidade no qual o sindicalista é vice-presidente, foi alvo de uma operação da Polícia Federal e teve as contas bloqueadas

16 outubro 2025 - 13h27Sarah Chaves, com CNN
Frei ChicoFrei Chico   (Reprodução/Redes Sociais)

Por 19 votos a 11, parlamentares governistas conseguiram barrar nesta quinta-feira (16) a convocação de José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico, irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS. O colegiado analisou separadamente 11 requerimentos que pediam seu comparecimento à comissão, todos rejeitados.

Frei Chico é vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos), uma das entidades investigadas em um esquema bilionário de fraudes com descontos indevidos em benefícios do INSS. A Polícia Federal aponta o sindicato como parte de uma organização criminosa que teria lesado aposentados e pensionistas entre 2021 e o início de 2024.

Na semana passada, o presidente do Sindnapi, Milton Baptista de Souza Filho, prestou depoimento à CPMI e respondeu a uma pergunta feita pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS) e negou que Frei Chico administrasse a entidade.

"Contrariando o meu advogado, eu quero dizer que ele [Frei Chico] nunca teve esse papel administrativo do sindicato, só político...político de representação sindical. Nada mais que isso. E não precisei, de nenhum momento, solicitar a ele que abrisse qualquer porta do governo", afirmou Milton.

O Sindnapi foi alvo de uma operação da Polícia Federal no último dia 9. Três dias depois, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 390 milhões em bens da entidade, valor correspondente ao montante supostamente descontado de forma indevida dos segurados. O ministro também autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do sindicato e de seus dirigentes, retroativa a 2020.

A agenda da CPMI nesta quinta também prevê o depoimento de Cícero Marcelino de Souza Santos, assessor do presidente da Conafer (Confederação Nacional dos Agricultores Familiares), Carlos Roberto Ferreira Lopes, que foi preso em flagrante após depor na comissão.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Jorge Messias e Rodrigo Pacheco
Brasil
Lula quer Jorge Messias e ministros do STF preferem Pacheco para vaga de Barroso
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento no qual sancionou a CNDB
Brasil
Professores poderão solicitar carteira nacional do docente a partir de 16 de outubro
Lara Lima
Brasil
Brasil conquista segunda medalha no Mundial de halterofilismo paralímpico
Tremor de terra entre Tocantins e Bahia
Brasil
Moradores relatam tremor de terra entre Tocantins e Bahia
Presidente Lula e o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi
Brasil
Brasil e Índia firmam novos acordos de cooperação jurídica e econômica
Horário de verão foi descartado pelo governo neste ano
Brasil
Não precisaremos do horário de verão neste ano, diz ministro de Minas e Energia
Mulher que ingeriu "falsa couve" com a família morre após intoxicação
Brasil
Mulher que ingeriu "falsa couve" com a família morre após intoxicação
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Justiça
"Receio de fuga", diz Moraes ao negar revogação da prisão domiciliar de Bolsonaro
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Com Bolsonaro condenado, STF inicia julgamento do Núcleo 4 da tentativa de golpe
Sucuri de cinco metros é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Goiás
Brasil
Sucuri de cinco metros é resgatada pelo Corpo de Bombeiros em Goiás

Mais Lidas

Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Polícia
Com infecção grave, criança de 9 anos morre após quebrar o quadril em Campo Grande
Foto: PMCG
Cidade
Capital fará seleção para assistentes, auxiliares, inspetores e merendeiros na Educação
Delegacia de Atendimento à Mulher em Três Lagoas
Interior
Mulher prepara festa surpresa para o marido, mas apanha até desmaiar em MS
O caso explodiu na segunda
Polícia
Amor ungido? Padre é investigado após ser flagrado com noiva de fiel só de baby-doll