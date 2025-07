Criança de 2 anos morre após ataque do cachorro da família no interior de SP

Uma menina de 2 anos foi atacada pelo cachorro da família, da raça pitbull na segunda-feira (21), e apesar do resgate, acabou falecendo antes de chegar ao hospital em Hortolândia, no interior paulista.

Segundo a CNN, tudo ocorreu na residência da família e a Polícia Militar foi acionada e chegando ao local se deparou com o animal bastante agressivo atacando a criança.

Os policiais efetuaram um disparo para que o cachorro soltasse a menina e o animal se virou contra a guarnição que precisou fazer outro disparo.

Após controlarem a situação, os agentes socorreram a menina pra uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região, mas ela não resistiu e chegou sem vida.



Em entrevista a rádio Digital Pop, o capitão da PM Boschi, que atendeu a ocorrência afirmou que com os disparos, o cachorro acabou morrendo no local. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública lamentou o caso e afirmou O caso foi registrado como morte suspeita pelo 2º Distrito Policial de Hortolândia, que requisitou perícia no imóvel.

