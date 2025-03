Uma criança de 4 anos levou 16 papelotes de cocaína para a Escola Municipal Mariana Silva Guimarães, no bairro Vila Perrone, em Itamonte (MG), e distribuiu a substância para os colegas na tarde de sexta-feira (19).

De acordo com a Polícia Militar, o laudo pericial confirmou que o material se tratava de cocaína. A professora da turma percebeu a situação quando uma aluna reclamou que havia recebido um "papelzinho" de uma colega e que o conteúdo estava com gosto ruim.

Ao investigar, a docente encontrou seis papelotes dentro da mochila da criança e outros nove parcialmente consumidos embaixo de sua cadeira. Questionada, a aluna afirmou que o material pertencia ao seu pai.

Diante da gravidade da situação, as 18 crianças da sala de aula foram levadas para a Santa Casa de Itamonte. Quinze delas passaram por testes de urina para verificar a presença da substância no organismo. Os exames foram enviados ao laboratório Oswaldo Cruz, em Taubaté (SP).

Os resultados deram negativo na maioria dos casos, mas dois testes foram inconclusivos. Após o atendimento médico, todas as crianças foram liberadas aos responsáveis.

O prefeito João Pedro Fonseca (Pode) destacou que a assistência social e psicólogos da prefeitura foram acionados para dar suporte às famílias.

Pai da criança fugiu e ainda não foi localizado

Segundo a Polícia Militar, antes da chegada dos agentes à escola, o pai da criança esteve no local, pegou um dos papelotes com ela e saiu em seguida. Até o momento, ele não foi encontrado pelas autoridades.

O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, mas as conselheiras foram desacatadas por um tio da criança, que foi até a escola para buscá-la.

O homem foi detido, levado à delegacia, assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. O caso segue sob investigação para localizar o pai da criança e esclarecer a origem da droga.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também