Crianças se escondem de tiroteio em corredor de escola

Crianças de uma escola municipal precisaram se esconder nos corredores da unidade durante tiroteio na comunidade da Rocinha, na Zona Sul do Rio, na manhã de quarta-feira (25). De acordo com informações do G1 Rio, aproximadamente às 8h, moradores relataram intenso confronto na região. “Morador da Rocinha, muito cuidado ao sair de casa, operação policial nessa manhã. Fui acordado com barulho de tiro hoje. Deus proteja quem tá na rua”, escreveu um internauta.

O app Onde Tem Tiroteio registrou os disparos na localidade Rua 2. Às 8h30, uma foto publicada em redes sociais mostrava crianças abaixadas no corredor da Escola Municipal Francisco de Paula Brito. Segundo a Polícia Militar do Rio, agentes da Unidade de Polícia Pacificadora foram atacados durante patrulhamento na Rua 2 e houve confronto.

