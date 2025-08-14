Menu
Brasil

JD1TV: Criminosos incendeiam ônibus lotado de passageiros em São Paulo

Além do ataque ao coletivo, uma viatura da Polícia Militar também foi apedrejada durante o protesto

14 agosto 2025 - 11h14Sarah Chaves
Foto: Reprodução/TV GloboFoto: Reprodução/TV Globo  

Na noite de quarta-feira (13), criminosos incendiaram um ônibus municipal com passageiros a bordo durante um protesto contra uma reintegração de posse em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo.

Segundo a Polícia Militar, a manifestação teve início por volta das 19h, na Estrada da Colônia Mário Reimberg Christe.

Imagens registradas por um manifestante mostram o coletivo cheio de passageiros voltando do trabalho. Ao tentar atravessar a área bloqueada com barricadas em chamas, o motorista foi interceptado por um grupo de manifestantes.

Os criminosos ordenaram que os passageiros descessem do ônibus e logo depois, o veículo foi totalmente incendiado.

Além do ataque ao ônibus, uma viatura da Polícia Militar também foi apedrejada durante o protesto.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da PM foram acionadas para conter as chamas e restabelecer a ordem na região. O caso foi registrado no 25º Distrito Policial.

