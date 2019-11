Danilo Gentili critica projeto de Soraya

Saiba Mais Justiça Por unanimidade, Soraya perde ação na Justiça para suplente

O apresentador do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Danilo Gentili, criticou a proposta da senadora sul-mato-grossense, Soraya Thronicke (PSL), de obrigar as emissoras de TV a separar um espaço na programação para divulgar as ações do governo, assim como acontece nas rádios com “A Hora do Brasil”.

Na publicação no Twitter do último dia 1° de novembro, Soraya diz ter atendido “o clamor da população. O programa, se aprovado, se chamará “A Imagem do Brasil”. “Depois que for aprovado, poderemos assistir tudo o que o governo vem fazendo pelo Brasil”, afirmou.

A senadora emenda ainda que o que motivou seu projeto é o fato de as informações veiculadas em parte da mídia são manipuladas. “Nos precisamos fazer algo que seja justo”, ressalta.

Minutos depois de a senadora ter publicado em seu Twitter a proposta apresentada, o apresentador do The Noite retuitou a publicação respondendo o projeto de Soraya. Veja:

