Das 5 apostas ganhadoras da Mega da Virada, 3 ainda não resgataram prêmio de R$ 117,7 milhões

Sarah Chaves, com informações do G1

Maior valor da história da Mega da Virada 2023 ainda não “encontrou” as mãos de três dos cinco ganhadores dos R$ 588.891.021 milhões. Isso porque, os apostadores que acertaram as seis dezenas sorteadas ainda não se apresentaram. Os números sorteados foram: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56.

O sorteio foi realizado no domingo (31/12/2023), em São Paulo. Cinco apostas acertaram os seis números. O prêmio é de R$ 117.778.204,25 para cada

Até as 11h (horário de Brasília), 5 dos 6 ganhadores de um bolão já se apresentaram para receber o prêmio em Salvador (Bahia). Também se apresentou o ganhador de Ipira (SC)

Ainda não se apresentaram os ganhadores de: Bom Despacho (MG), Redenção (PA), e a aposta feita pela internet de Ferraz de Vasconcelos (SP)

Além dos vencedores, há distribuição de R$ 70.083,58 para 1.996 apostas que acertaram a quina e R$ 1.215,71 para as 164.379 apostas que acertaram quatro números.

