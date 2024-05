Declaração do Imposto de Renda deve ser feita até esta sexta-feira

O contribuinte deve entregar a declaração do Imposto de Renda até às 23h59 (Brasília) desta sexta-feira (31). Até às 9h31 de hoje, quase 39,2 milhões de pessoas já haviam entregado a declaração e a Receita ainda esperava receber 3,8 milhões de declarações, de um total estimado em 43 milhões neste ano.

A declaração pode ser entregue dentro do prazo mesmo que ela esteja incompleta, para ser corrigida depois para evitar a multa.

No entanto, depois da data limite, não é possível trocar o modelo da declaração, de simples para completa ou vice-versa. Quem deixra de fazer a declaração, ou entregar depois do prazo, fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% de todo o imposto devido.

Clique no link e seja encaminhado direto para o portal do Governo Federal para a declaração de Imposto de Renda.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também