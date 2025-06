Decreto Legislativo aprova acordo sobre Serviços Aéreos entre Brasil e Israel

O decreto legislativo aprovado pelo Congresso Nacional e assinado pelo senador Davi Alcolumbre sinaliza para o texto do acordo sobre Serviços Aéreos entre a República Federativa do Brasil e o Estado de Israel, assinado em Jerusalém, em 31 de março de 2019.



Segundo o texto, cada país concede ao outro direitos para operar serviços aéreos internacionais em determinadas rotas, além de permitir às empresas aéreas designadas sobrevoar o território da outra parte sem pousar e fazer escalas no território do outro país para fins não comerciais, entre outros.



Conforme publicado no Diário Oficial da União desta terça-feira (24), qualquer mudança na revisão do acordo fica sujeita a aprovação do Congresso Nacional, “bem como quaisquer ajustes complementares que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”.



O acordo tem por finalidade disciplinar o transporte aéreo de passageiros, de cargas e mala postal, especificando, entre outros pontos, a designação de empresas, rotas, tarifas e segurança.



