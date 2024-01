Defensoria da União realizou mais de 1,5 milhão de atendimentos em 2023

Entre janeiro e novembro de 2023, mais de 1,59 milhão de atendimentos foram realizados em todo o país, conforme levantamento apresentado pela Defensoria Pública da União (DPU).

De acordo com o balanço, no mesmo período, foram realizadas 12,2 mil tutelas coletivas, com uma média total de 596,1 mil pessoas assistidas. A média total de processos acompanhados foi de 451,2 mil e aproximadamente 250 mil processos foram abertos nos meses analisados.



Para a presidente da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais (Anadef), Luciana Bregolin, os índices alcançados em 2023 são estímulos para o ano de 2024. “A Defensoria demonstrou sua força na defesa dos direitos do povo mesmo estando ainda em apenas 27 por cento dos locais onde há varas federais e espera que se amplie e se consolide o processo de interiorização e valorização da carreira” comentou.

