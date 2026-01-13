Menu
Brasil

Definidas datas, horários e locais das rodadas iniciais do Brasileirão; Confira

Abertura em 28 de janeiro terá 8 duelos, entre eles Fla x São Paulo

13 janeiro 2026 - 18h12Taynara Menezes, com Agência Brasil

Há exatos 15 dias para o início da Série A do Campeonato Brasileiro de futebol masculino, a CBF divulgou nesta terça-feira (13) a tabela detalhada das primeiras oito rodadas. A abertura da competição será no dia 28 de janeiro (uma quarta-feira) com oito partidas. Entre elas, o atual campeão Flamengo terá pela frente o São Paulo, no Estádio do Morumbi, na capital paulista. A primeira rodada termina no dia seguinte, com dois jogos: Corinthians x Bahia e Botafogo x Cruzeiro. Confira AQUI a tabela da CBF.

A partir de 2026, o Brasileirão será disputado do início ao fim do ano, diferentemente das edições anteriores, que começavam em abril, após o fim dos campeonatos estaduais. A mudança, válida para o ciclo 2026-2029, foi anunciada pela CBF em novembro, durante o lançamento do calendário do futebol masculino. Por conta da Copa do Mundo de seleções, o Brasileirão sofrerá uma interrupção no meio do ano. A última rodada está prevista para 2 de dezembro.

O formato da competição segue o mesmo: 20 times se enfrentam entre si, em jogos de ida e volta, totalizando 38 rodadas. O clube que somar maior número de pontos conquista o título da temporada. Os primeiros quatro colocados (G4) na competição asseguram vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores 2027. A partir deste ano, o Brasileirão distribuirá apenas uma vaga para a fase preliminar da Libertadores.

Primeira rodada do Brasileirão 2026

28 de janeiro

Atlético-MG x Palmeiras - 19 horas - Arena MRV, em Belo Horizonte

Internacional x Athletico-PR - 19 horas - Beira-Rio, em Porto Alegre

Coritiba x Red Bull Bragantino - 19 horas - Couto Pereira, em Curitiba

Vitória-BA x Remo - 19 horas - Barradão, em Salvador

Fluminense x Grêmio - 19h30 - Maracanã, no Rio de Janeiro

Mirassol x Vasco - 20 horas - José M. C. Maia, em Mirassol (SP)

Chapecoense x Santos - 20 horas - Arena Condá, em Chapecó (SC)

São Paulo x Flamengo - 21h30 - Morumbis, em São Paulo

29 de janeiro

Corinthians x Bahia - 20h30 - Neo Química Arena, em São Paulo

Botafogo x Cruzeiro - 21h30 - Nilton Santos, no Rio de Janeiro

