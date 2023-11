Deputada apoia lei para prevenir tragédias como a morte de Ana Benevides em shows

Saiba Mais Geral De Sonora, fã de Taylor Swift morre em show no Rio

A deputada Ana Pimentel (PT-MG) apresentou um projeto de lei que visa tornar obrigatória a distribuição gratuita de água em eventos de grande porte. A proposta ganhou destaque após a trágica morte de Ana Benevides, uma jovem de 23 anos, durante um show de Taylor Swift no Rio de Janeiro. A deputada Camila Jara (PT/MS) é a única representante do Mato Grosso do Sul a apoiar o projeto, assinando o PL n.5539/2023.

O projeto, batizado com o nome de Ana Benevides em homenagem à vítima, surge como resposta à parada cardiorrespiratória que a jovem teria sofrido devido ao calor intenso durante o evento. Ana era natural de Pedro Gomes, cidade localizada a 361 quilômetros de Campo Grande.

A proibição de garrafas de água no evento, aliada às condições climáticas desfavoráveis, gerou críticas significativas. Relatos apontam a ausência de bebedouros e o uso de tapumes que bloquearam as entradas de ventilação do estádio, contribuindo para o desconforto generalizado e casos de mal-estar entre o público.

Em resposta ao episódio, Flávio Dino anunciou a implementação de uma portaria que permitirá a entrada de garrafas de água de uso pessoal nos eventos. Além disso, a medida obriga os produtores a disponibilizarem água em "ilhas de hidratação", visando garantir a segurança e o bem-estar dos participantes.

