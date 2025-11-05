Menu
Menu Busca quarta, 05 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Deputado vira réu e deve pagar multa de R$ 50 mil por violência a Cíntia Chagas

Promotoria denunciou Lucas Bove por perseguição, violência psicológica, violência física e ameaça contra a ex-mulher e influenciadora

05 novembro 2025 - 11h22Redação, com g1    atualizado em 05/11/2025 às 13h15

A Justiça de São Paulo aceitou a denúncia contra o deputado estadual bolsonarista Lucas Diez Bove (PL) e o tornou réu em um processo por violência doméstica e psicológica e perseguição contra a ex-mulher Cíntia Chagas.

O Judiciário negou a prisão, que havia sido pedida pelo Ministério Público, mas determinou o pagamento de multa de R$ 50 mil por violar ordens judiciais, como mencionar a vítima publicamente.

A defesa dele disse que agora irá comprovar a "mendacidade [falsidade] das acusações que lhe foram dirigidas, produzindo provas que evidenciem sua inocência, de forma absoluta". 

Cíntia é uma influenciadora digital com mais de 7,6 milhões de seguidores nas redes sociais. No ano passado, prestou queixa contra o deputado relatando uma série de abusos físicos e psicológicos durante o relacionamento de mais de dois anos.

Em nota, ela disse que continua "acreditando na Justiça". "O réu acusou a delegada de negligência, rotulou o Ministério Público de 'militante feminista' e a mim de mentirosa. A cada decisão processual que o contraria, ele elege um novo algoz. E agora? Acusará o juiz de quê? Eu, contudo, continuo acreditando na Justiça. Ela existe neste país."

A defesa da influenciadora também se manifestou e afirmou que o acolhimento da denúncia pela Justiça "é um passo fundamental no combate à impunidade". 

Denúncia à Justiça

Na denúncia apresentada no mês passado, o Ministério Público afirma que Lucas intimidava Cíntia de forma recorrente, “fumando maconha e manuseando a arma de fogo que possuía, apontando-a para a vítima como se fosse uma brincadeira”.

Ainda consta que Lucas chegou a arremessar uma faca contra a perna da vítima. O deputado também dizia, segundo a denúncia, que a mataria com a arma se descobrisse alguma traição e pediria para o segurança esconder o corpo da vítima.

Há também o relato de que Lucas costumava beliscar fortemente a corpo da vítima e apertar seus seios, até mesmo na frente de terceiros.

Bove foi indiciado pela polícia pelos crimes de perseguição e violência psicológica contra Cíntia Chagas no dia 29 de setembro deste ano. O inquérito foi concluído em 15 de setembro e encaminhado à Justiça.

Em agosto, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) decidiu arquivar a denúncia contra o deputado estadual, acusado de quebra de decoro parlamentar após as denúncias da ex-esposa.

No mês passado, o MP apresentou denúncia contra ele e também pediu que a Alesp "adotasse providências" contra o deputado.

Na denúncia, a Promotoria relata que, há cerca de um ano, o deputado vem desrespeitando as ordens judiciais.

O texto afirma que, no início, Bove publicava indiretas nas redes sociais envolvendo a vítima e mencionando a existência do processo.

Com o tempo, porém, ele passou a fazer publicações explícitas com o nome da vítima e referências ao caso, o que, segundo o MP, descumpre a decisão judicial que proibia qualquer menção ao processo.

A Promotoria destaca também que as postagens teriam exposto a vítima, sugerindo que ela mentia, além de compartilhar conteúdos ofensivos à sua dignidade. A conduta resultou em desgaste emocional e revitimização, já que a mulher estaria sendo “sistematicamente exposta e ridicularizada perante a mídia e opinião pública”, ressaltou o MP.

O que diz a defesa de Lucas Bove

Leia a íntegra da nota da defesa do parlamentar abaixo:

"O Deputado Lucas Diez Bove, através de seus advogados constituídos, esclarece que felizmente o descabido pedido de prisão acabou indeferido, REAFIRMANDO que agora finalmente poderá comprovar a mendacidade das acusações que lhe foram dirigidas, produzindo provas que evidenciem sua inocência, de forma absoluta.

Não se perca de vista que esse mesmo enredo ocorreu quando a intitulada vítima acusou seu ex-companheiro, o qual acabou inocentado e indenizado porque se constatou que as acusações eram falsas.

Essa defesa não cansará de ressaltar e não se conformar com o vazamento contínuo de informações a respeito do processo, que possui segredo e sigilo judicial, bem como que a intitulada pseudo vítima, Cintia Maria Chagas, mesmo havendo expressa ordem, continua a desrespeitar e descumprir as suas decisões restritivas, querendo criar suas falsas narrativas."

O que diz a defesa de Cíntia Chagas

Leia abaixo a íntegra da nota da advogada Gabriela Manssur, que faz a defesa de Cíntia Chagas:

"NOTA PÚBLICA - “A JUSTIÇA PREVALECEU”

O fato de a Justiça acolher as denúncias do Ministério Público e transformar Lucas Bove em réu pelos crimes de crimes de violência psicológica, física, perseguição, ameaça e descumprimento de medidas protetivas contra Cíntia Chagas é um passo fundamental no combate à impunidade e um marco na aplicação da Lei Maria da Penha em sua plenitude, inclusive diante da violência praticada por meios digitais e institucionais.

Depois de um ano e três meses de muito trabalho, estudo e resistência, a Justiça finalmente prevaleceu.

Foi um tempo de dor e coragem, em que cada passo exigiu fé e firmeza para enfrentar não apenas as violências sofridas, mas também o peso do silenciamento, da descredibilização, das perseguições, calúnias e ameaças veladas.

Durante todo esse período, houve tentativas claras de manipular a opinião pública contra os direitos das mulheres, de distorcer fatos, inverter papéis e transformar a vítima em ré.

Mas o tempo e a Justiça colocam tudo em seu lugar.

Essa decisão também representa um recado firme para aqueles que tentam caluniar e descredibilizar não apenas as vítimas, mas também as mulheres que dedicam sua vida a defendê-las e protegê-las.

Porque quando alguém tenta calar uma mulher, atinge todas as que tiveram a coragem de se levantar ao lado dela.

Essa luta é de todas nós; advogadas, profissionais, cidadãs que acreditamos que defender uma mulher é defender todas, independentemente de sua ideologia política, classe social, cor, origem, idade ou religião.

É nesse instante que o Direito deixa de ser apenas técnico e se torna instrumento de proteção, dignidade e transformação social.

Seguimos firmes, com serenidade e propósito, porque toda vitória justa é, antes de tudo, um ato de determinação, de amor pelo que se faz e de fé na Justiça, principalmente em se tratando de direitos das mulheres.

Meu reconhecimento à coragem e à determinação de Cíntia Chagas, que, mesmo diante de tanto sofrimento, manteve-se firme e confiante.

O que diz a defesa de Lucas Boveitar no meu trabalho e seguir (quase sempre) as minhas orientações, permitindo que, juntas, transformássemos dor em justiça, não só por ela, mas por todas as mulheres brasileiras."

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Bitto Pereira, presidente da OAB/MS
Justiça
Após ação da OAB/MS, operadoras devem bloquear linhas usadas no golpe do falso advogado
Fies -
Educação
Governo lança programa de renegociação de dívidas do Fies, com perdão de juros e multas
Cordão de Girassol -
Política
Distribuição de cordão de girassol pelo SUS entra na pauta do Plenário do Senado
Viatura polícia legislativa (8 de jan/2023) -
Polícia
Com resolução da Câmara aprovada, Polícia Legislativa ganha novos poderes; veja
Plenário do Senado Federal -
Política
CPI no Senado vai apurar atuação de facções e milícias após megaoperação no RJ
Luiza Ribeiro -
Política
"Violência não pode ser resposta", afirma vereadora de Campo Grande sobre operação no RJ
Armas foram apreendidas -
Polícia
Sete faccionados do Comando Vermelho são mortos em operação policial no Ceará
Corpos em área de mata foram levados para a praça da comunidade
Justiça
Defensoria do RJ aciona o STF após ser impedida de acompanhar perícias de mortos
Eduardo Riedel na reunião emergencial -
Política
Riedel defende integração entre Estados no combate a facções durante encontro no RJ
Governador do Rio pede apoio de parlamentares para reforçar segurança pública
Brasil
Governador do Rio pede apoio de parlamentares para reforçar segurança pública

Mais Lidas

Daniel Gracioso faleceu no acidente
Trânsito
VÍDEO: Campo-grandense é um dos três mortos em grave acidente em Ponta Porã
Imagem ilustrativa de pessoa idosa
Polícia
Filha abandona mãe idosa por não ter mais interesse de cuidá-la em Campo Grande
Ana Castela -
Agronegócio
Ingressos da Ana Castela na 2ª Expogenética MS entram no 2º lote
Hospital da Santa Casa, onde vítima está internada
Trânsito
Morre servidor da Sesau atropelado por motociclista na rua Brilhante, em Campo Grande