Desabafo de pai sobre bullying viraliza nas redes sociais

Vitória Ribeiro, com informações R7

Mateus Barboza fez uma publicação através do Facebook onde desabafa sobre um episódio ocorrido com o filho dele e seu colega. A publicação realizada no sábado (23), já alcançou mais de 116 mil compartilhamentos. O filho de Mateus, estava em uma festa infantil em Marília (SP), quando tudo ocorreu e ele pediu para o pai buscá-lo e também levarem o colega.

Na mensagem enviada pelo Whatsapp, o menino diz, "pai, vem me buscar fazendo o favor? Não quero ficar na festa do Gabriel. Você sabe que o Rafa é meu melhor amigo da escola, né? Aí, o Gabriel e os outros meninos estão fazendo bullying com o Rafa. Estão chamando ele de preto e gordo".

Na mesma mensagem, o desabafo continua, "eu não fiz bullying. Eu defendi ele e falei para parar. Aí, eu falei para o pai do Gabriel e pro homem que está vestido de Minecraft mas eles deram risada. Agora, a gente está aqui sozinho", afirmou. "Pai quando você vier, pega o Rafa também para gente não deixar meu amigo aqui sozinho", pediu.

Mateus respondeu ao filho que estava a caminho de buscá-lo. "Chego em 10 minutos e fica tranquilo que vamos levar o Rafinha, sim. Se esses meninos tentarem qualquer coisa e você precisar se defender, se defenda. As aulas são para isso", escreveu.

Mateus escreveu em suas redes sociais que ficou "extremamente triste com a situação. Por outro lado, feliz pela atitude do meu filho em não se juntar aos outros meninos. Mas fica a reflexão."

Ele disse ainda que "nenhuma criança nasce preconceituosa e, muito menos, agressiva ou seja, ela aprende isso de alguma forma e na maioria das vezes é em casa, com base na educação que os pais dão e principalmente no comportamento deles. Então pensem bem no tipo de exemplo que vocês pais dão a seus filhos".

