Descarga elétrica em piscina mata mãe e filho em pousada de Maragogi

Uma mulher de 39 anos e o filho dela, de 11, morreram após sofrerem uma descarga elétrica na piscina de uma pousada em Maragogi, no litoral norte de Alagoas. Turistas de São Paulo, mãe e filho foram encontrados desacordados dentro da água no domingo (4) e chegaram a ser levados para atendimento médico, mas não resistiram. Inicialmente, o caso foi registrado como afogamento.

Em nota, a Almaré Pousada Exclusiva informou que adotou de imediato as medidas necessárias, acionando os serviços de emergência e prestando assistência no local. A administração declarou ainda que está colaborando com as investigações e que as circunstâncias do ocorrido estão sob apuração dos órgãos competentes.

O Instituto de Medicina Legal apontou, após exames cadavéricos, “sinais claros” de passagem de corrente elétrica pelos corpos de Luciana Klein Helfstein e Arthur Klein Helfstein Alves. Os corpos foram liberados e o sepultamento está previsto para a manhã desta quarta-feira (7), em São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, o companheiro da vítima relatou que a família havia acabado de chegar à pousada quando percebeu que o chuveiro elétrico do quarto não funcionava. Enquanto ele buscava a administração para resolver o problema, a mulher e o filho foram até a área da piscina.

Ao notar a demora dos dois, o homem foi até o local e encontrou mãe e criança submersos. Com a ajuda de outros hóspedes, ele tentou realizar manobras de reanimação. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas a uma UPA, onde as mortes foram confirmadas.

Na terça-feira (6), a Polícia Científica realizou perícias complementares na estrutura da pousada e passou a analisar imagens do sistema de videomonitoramento da piscina. Os laudos técnicos serão encaminhados à Polícia Civil, que conduz a investigação.

