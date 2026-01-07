Menu
Menu Busca quarta, 07 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Brasil

Descarga elétrica em piscina mata mãe e filho em pousada de Maragogi

As vítimas eram turistas de São Paulo e o caso era tratado inicialmente como afogamento

07 janeiro 2026 - 10h24Sarah Chaves
Reprodução/almarepousadaexclusivaReprodução/almarepousadaexclusiva  

Uma mulher de 39 anos e o filho dela, de 11, morreram após sofrerem uma descarga elétrica na piscina de uma pousada em Maragogi, no litoral norte de Alagoas. Turistas de São Paulo, mãe e filho foram encontrados desacordados dentro da água no domingo (4) e chegaram a ser levados para atendimento médico, mas não resistiram. Inicialmente, o caso foi registrado como afogamento.

Em nota, a Almaré Pousada Exclusiva informou que adotou de imediato as medidas necessárias, acionando os serviços de emergência e prestando assistência no local. A administração declarou ainda que está colaborando com as investigações e que as circunstâncias do ocorrido estão sob apuração dos órgãos competentes.

O Instituto de Medicina Legal apontou, após exames cadavéricos, “sinais claros” de passagem de corrente elétrica pelos corpos de Luciana Klein Helfstein e Arthur Klein Helfstein Alves. Os corpos foram liberados e o sepultamento está previsto para a manhã desta quarta-feira (7), em São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, o companheiro da vítima relatou que a família havia acabado de chegar à pousada quando percebeu que o chuveiro elétrico do quarto não funcionava. Enquanto ele buscava a administração para resolver o problema, a mulher e o filho foram até a área da piscina.

Ao notar a demora dos dois, o homem foi até o local e encontrou mãe e criança submersos. Com a ajuda de outros hóspedes, ele tentou realizar manobras de reanimação. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou as vítimas a uma UPA, onde as mortes foram confirmadas.

Na terça-feira (6), a Polícia Científica realizou perícias complementares na estrutura da pousada e passou a analisar imagens do sistema de videomonitoramento da piscina. Os laudos técnicos serão encaminhados à Polícia Civil, que conduz a investigação.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Palácio do Congresso Nacional
Brasil
Câmara dos Deputados abre concurso com salários de até R$ 30,8 mil
O prazo legal para o veto do presidente Lula termina em 12 de janeiro
Política
Lula pode vetar 'PL da Dosimetria' em ato simbólico neste 8 de janeiro
Droga apreendida pelo FICCO/MG -
Justiça
Justiça nega soltar homem preso em MG com 6 toneladas de maconha que saiu de MS
Estátua da Justiça, em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF), pichada
Justiça
STF faz ato especial para lembrar ataques do 8 de janeiro, três anos após invasões
Foto: Laboratório Cristália
Brasil
Anvisa autoriza testes clínicos de medicamento brasileiro para lesão medular
A contribuição representa 5% do novo salário
Brasil
Contribuição mensal do MEI sobe para R$ 81,05 em 2026
Primeira Superlua do ano poderá ser vista neste sábado
Brasil
Primeira Superlua do ano poderá ser vista neste sábado
Imagem ilustrativa
Brasil
Brasil oficializa parceria com Reino Unido para prevenir tráfico humano
Filipe Garcia Martins com Bolsonaro -
Política
Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é preso pela PF por ordem de Moraes
Audiência de custódia -
Justiça
Norma do CNJ e CNMP "blinda" imagem de réus e prevê punições por vazamentos

Mais Lidas

Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Desabafo feito em rede social -
Política
Vereador de Deodápolis aproveitou diárias ao Paraná para trair a esposa, diz post
Foto: Shutterstock
Polícia
Filho mata mãe e irmão de dez anos esfaqueados
Desabafo feito em rede social -
Política
Mulher relata "tortura psicológica" em relacionamento com vereador de Deodápolis