Descontos para empréstimos consignados têm novo bloqueio determinado pelo INSS

Enquanto a Controladoria-Geral da União (CGU) investiga irregularidades administrativas de 12 organizações civis por apropriação indébita, um bloqueio de novos descontos no empréstimo consignado foi determinado pelo presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Gilberto Waller Júnior, independente da data de concessão do benefício.

A suspensão atende a uma determinação do Tribunal de Contas da União (TCU) dessa quarta-feira (7). O TCU negou todos os recursos do INSS e de entidades associativas envolvidas no esquema de fraudes.



O governo já havia determinado a suspensão dos descontos após o escândalo vir à tona. Segundo estimativas, cerca de 4,1 milhões de aposentados podem ter sido lesados, com um prejuízo total que pode chegar a R$ 6,3 bilhões.



