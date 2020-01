''Deus perdoa, a sociedade não'', diz advogada de Bruno

Marya Eduarda Lobo, com informações do Uol

Horas depois de o Operário – Mato Grosso desistir da contratação do goleiro Bruno, a advogada do atleta, Mariana Migliorini, se mostrou indignada com a situação. Em entrevista, ela lamentou o recuo da diretoria do clube do Centro-Oeste e defendeu o cliente de 35 anos.

Migliorini afirmou que os empresários de Várzea Grande não querem ter o nome do Bruno vinculado a eles por conta da repercussão social. ‘’Querem ele morto. Isso não é pena, não é algo civilizatório. O Bruno já cumpriu a pena, Deus perdoa. A sociedade não’’,disse.

Depois de fazer uma proposta oficial ao jogador, que aceitou os termos e foi autorizado pela Justiça a atuar, o clube mato-grossense desistiu da contratação por conta de protestos da torcida e da perda de alguns patrocínios para a temporada.

Bruno foi condenado na Justiça mineira a mais de 20 anos de prisão pelo sequestro, assassinato e ocultação de cadáver da ex-namorada e modelo Eliza Samúdio. O crime ocorreu em 2010.

