Brasil

Diagnóstico revela falhas no combate ao feminicídio e orienta ajustes no Plano Nacional

O documento reúne dados, desafios operacionais e recomendações para melhorar atendimento e integração de serviços

29 novembro 2025 - 16h32Sarah Chaves, com Agência Senado
Diagnóstico deve servir de base para ação imediata em todas instâncias do poder público, disse Mara GabrilliDiagnóstico deve servir de base para ação imediata em todas instâncias do poder público, disse Mara Gabrilli   (Edilson Rodrigues/Agência Senado)

A primeira avaliação do Plano de Ação do Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios (PNPF), criado pelo Decreto 11.640/2023, indica baixa execução das ações previstas, dificuldades de articulação entre entes federativos e fragilidades persistentes na rede de atendimento às mulheres. O relatório, apresentado pela senadora Mara Gabrilli (PSD-SP) na Comissão de Direitos Humanos (CDH), reúne diagnósticos, dados oficiais, respostas do Executivo e informações colhidas em audiências e reuniões técnicas.

A coordenação do PNPF é atribuída à Secretaria Nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, do Ministério das Mulheres.

A senadora afirma que o documento evidencia a necessidade urgente de fortalecer a política. Entre 2020 e 2024, o país registrou entre 1.355 e 1.459 feminicídios por ano, o equivalente a quatro mulheres assassinadas por dia. A maior concentração proporcional está no Centro-Oeste e no Norte, enquanto os números absolutos são maiores no Sudeste.

A maior parte das vítimas não acessa a rede especializada e o desconhecimento sobre serviços segue elevado: apenas 38% já ouviram falar da Casa da Mulher Brasileira, e 57% conhecem a Casa Abrigo. A subnotificação continua alta, 59% não denunciam.

O relatório aponta problemas estruturais já identificados em outras avaliações: pouca integração entre saúde, segurança, assistência social e Judiciário; rede pouco capilarizada em áreas rurais e remotas; escassez de profissionais capacitados para atendimento com perspectiva de gênero; falhas na aplicação e fiscalização de medidas protetivas; e desigualdades profundas no atendimento a mulheres negras, indígenas e povos originários. A presidente da CDH, senadora Damares Alves (Republicanos-DF), afirmou que os dados revelam a dimensão do desafio e reforçam a necessidade de atuação transversal.

Entre os principais desafios estão: baixa adesão dos estados e ausência de planos locais de metas; contingenciamento ou recusa de recursos federais, especialmente para estruturas como a Casa da Mulher Brasileira; alta rotatividade nos ministérios que acompanham o PNPF; rede psicossocial fragilizada, metade das sobreviventes relata ideação ou tentativa de suicídio; déficit de capacitação, 80% dos profissionais desconhecem conceitos básicos sobre violência; falta de integração institucional com fluxos pouco claros; e desigualdades raciais e territoriais, com 85% das vítimas negras e até 32% dos casos em áreas rurais ou de floresta.

O senador Flávio Arns (PSB-PR) destacou que o relatório oferece subsídios para uma articulação mais robusta entre União, estados e municípios, enquanto o senador Eduardo Girão (Novo-CE) criticou a baixa execução das ações previstas.

O texto também detalha recomendações para fortalecer o Plano de Ação. Entre as medidas propostas estão: 

- ampliar a articulação federativa e interministerial; garantir execução orçamentária e financiamento contínuo; 

- acelerar a criação de sistemas integrados de dados; 

- qualificar de forma permanente profissionais da saúde, segurança e assistência social;

 - fortalecer Casas da Mulher Brasileira, abrigos e unidades móveis;

 - padronizar protocolos de atendimento e fluxos entre os serviços;

 - ampliar políticas específicas para mulheres negras, indígenas, quilombolas e rurais;

- e consolidar mecanismos de monitoramento e avaliação.

Com o relatório aprovado, Mara Gabrilli afirmou que os dados levantados mostram claramente os pontos que precisam de ação imediata. “Detectamos os problemas; agora é preciso atuar de forma conjunta para enfrentá-los”, concluiu.

