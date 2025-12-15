Diárias de hotéis passam a ter 24 horas a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (15), hotéis, pousadas, resorts e hostels passam a adotar diárias de 24 horas, incluindo até 3 horas para limpeza, garantindo ao hóspede pelo menos 21 horas de uso efetivo da acomodação.

Os estabelecimentos continuam a definir seus horários de check-in e check-out, mas devem informar de forma clara e transparente ao consumidor. Entrada antecipada ou saída tardia são permitidas se houver disponibilidade e forem previamente combinadas.

A norma não se aplica a imóveis alugados por plataformas digitais, como Airbnb ou Booking, e busca trazer mais transparência e segurança para hóspedes e empreendimentos.

