Diárias de hotéis passam a ter 24 horas a partir desta segunda-feira

A norma não se aplica a imóveis alugados por plataformas digitais, como Airbnb ou Booking (Foto: Reprodução)
A partir desta segunda-feira (15), hotéis, pousadas, resorts e hostels passam a adotar diárias de 24 horas, incluindo até 3 horas para limpeza, garantindo ao hóspede pelo menos 21 horas de uso efetivo da acomodação.
Os estabelecimentos continuam a definir seus horários de check-in e check-out, mas devem informar de forma clara e transparente ao consumidor. Entrada antecipada ou saída tardia são permitidas se houver disponibilidade e forem previamente combinadas.
A norma não se aplica a imóveis alugados por plataformas digitais, como Airbnb ou Booking, e busca trazer mais transparência e segurança para hóspedes e empreendimentos.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Brasil
VÍDEO: Temporal derruba estátua da Havan
Brasil
Acordo Mercosul x União Europeia entra em semana decisiva
Justiça
Gilmar Mendes vota para derrubar dispositivos do Marco Temporal e cita omissão da União
Brasil
CCJ vê contradições entre PL da Dosimetria e projeto antifacção
Brasil
Petroleiros entram em greve cobrando reajuste real e fim de retrocessos
Brasil
Ultrassom médica de Bolsonaro é autorizada por Moraes após pedido da defesa
Política
Campo Grande se junta a capitais do país em protestos contra o 'PL da Dosimetria'
Brasil
"O Agente Secreto" lidera público entre lançamentos nacionais de 2025
Brasil
Brasil prepara primeiro lançamento comercial de foguete a partir de Alcântara
Justiça