'Dinheiro esquecido': Saque comeÃ§a amanhÃ£

Conforme o Banco Central, 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de empresas têm cerca de R$ 6 bilhões a receber. A consulta dos valores esquecidos no sistema financeiro foi reaberta na terça-feira (28/02). Os saques ocorrerão a partir de amanhã (7).

Os interessados podem fazer a consulta no site Valores a Receber (SVR) , administrado pelo Banco Central (BC).

O sistema terá novidades importantes, como impressão de telas e de protocolos de solicitação para compartilhamento no WhatsApp e inclusão de todos os tipos de valores previstos na norma do SVR. Também haverá uma sala de espera virtual, que permite que todos os usuários façam a consulta no mesmo dia, sem a necessidade de um cronograma por ano de nascimento ou de fundação da empresa.

Haverá a possibilidade de consulta a valores de pessoa falecida, com acesso para herdeiro, testamentário, inventariante ou representante legal.

