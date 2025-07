Dispensada reavaliação periódica a beneficiário da Previdência com incapacidade permanente

Foi sancionada pelo presidente Lula a Lei nº 15.157, de 1º de julho de 2025 que altera as normas de 1991 e 1993 que obrigava o segurado do Regime Geral de Previdência Social e o beneficiário de prestação continuada a fazer a reavaliação periódica das condições da concessão do benefício mesmo diante de incapacidade permanente, irreversível ou irrecuperável.



A nova legislação, dispensa a reavaliação periódica aos segurados com síndrome da imunodeficiência adquirida, doença de Alzheimer, doença de Parkinson e esclerose lateral amiotrófica e determina a participação de especialista em infectologia na perícia médica de pessoa com síndrome da imunodeficiência adquirida.

As avaliações serão feitas quando houver fundamentada suspeita de fraude ou erro.



JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também