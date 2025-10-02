Menu
Menu Busca quinta, 02 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Distribuidoras de bebidas são fiscalizadas por suspeita de contaminação por metanol

Entre os alvos, estão um depósito em Embu das Artes e uma suposta fábrica clandestina em Pilar do Sul, ambas no estado de São Paulo

02 outubro 2025 - 11h11Sarah Chaves, com G1
Foto: Lucas Jozino/TV Globo Foto: Lucas Jozino/TV Globo  
Sebrae Set25 Detalhe de noticia

A Polícia Federal e o Ministério da Agricultura realizaram nesta quinta-feira (2) uma operação de fiscalização em depósitos de bebidas na Grande São Paulo e no interior do estado. A ação faz parte das investigações sobre casos de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas. É a primeira iniciativa da PF no estado desde a abertura do inquérito, determinada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Entre os alvos, estão um depósito em Embu das Artes, suspeito de receber bebidas adulteradas, e uma suposta fábrica clandestina em Pilar do Sul, que opera com fachada de carvoaria. As equipes partiram das sedes da PF na Lapa (SP) e em Sorocaba. As denúncias e investigações anteriores ajudaram a identificar os locais suspeitos.

Segundo o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), o Brasil já registrou 43 casos de intoxicação por metanol até quarta-feira (1º). Desses, 39 ocorreram em São Paulo 10 confirmados por laudo e 29 ainda sob investigação. Outros 4 casos estão sendo investigados em Pernambuco.

Até o momento, seis mortes em São Paulo estão associadas à possível ingestão de bebidas adulteradas. Uma delas foi confirmada por laudo como causada por metanol; as outras cinco ainda estão sob apuração. Em Pernambuco, duas mortes também estão em investigação. O governo de SP acompanha de perto o avanço das ocorrências.

Reportar Erro
Sebrae Set25 Detalhe de noticia
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Ilustrativa /
Política
Fim da obrigatoriedade de autoescola gera críticas do setor em MS
Cantor Milton Nascimento
Brasil
Milton Nascimento é diagnosticado com demência por corpos de Lewy
Metanol
Brasil
Pernambuco investiga possíveis casos de intoxicação por metanol
Foto: Unsplash
Brasil
Polícia investiga se os bares são cúmplices ou vítimas do esquema com metanol
Vinicius Marques de Carvalho falará sobre a atuação da CGU no combate às fraudes no INSS
Brasil
CPMI do INSS ouve ministro da CGU sobre esquema de fraude
Foto: Ecoa.Org.br
Brasil
Nova lei federal amplia apoio à produção sustentável no Pantanal
Cairo Ítalo França David -
Brasil
CNJ afasta desembargador do TJRJ por suspeita de favorecer facções criminosas
Donald Trump assiste Lula discursar
Brasil
Encontro de Trump e Lula com expectativa para outubro depende de definição do local
Luiz Perillo, de 35 anos
Brasil
Arquiteto Luiz Perillo morre após transplante multivisceral complexo
Lucas Redecker recomendou a aprovação da proposta
Brasil
Câmara aprova projeto que limita o uso de provas ilícitas no processo militar

Mais Lidas

JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Viu a Eloyse? Mãe procura filha que fugiu de casa em Campo Grande
O caso aconteceu no final da manhã de hoje
Polícia
Homem morre dentro de carro ao ser baleado na cabeça em Campo Grande
Luis Carlos Perez Junior
Geral
Homem que morreu ao cair de pontilhão era enfermeiro da Santa Casa
Alysson é um dos assassinados no lava-jato
Polícia
Filho e esposa presenciaram assassinato de pastor em lava-jato no Danúbio Azul