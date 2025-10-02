Distribuidoras de bebidas são fiscalizadas por suspeita de contaminação por metanol

A Polícia Federal e o Ministério da Agricultura realizaram nesta quinta-feira (2) uma operação de fiscalização em depósitos de bebidas na Grande São Paulo e no interior do estado. A ação faz parte das investigações sobre casos de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas. É a primeira iniciativa da PF no estado desde a abertura do inquérito, determinada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski.

Entre os alvos, estão um depósito em Embu das Artes, suspeito de receber bebidas adulteradas, e uma suposta fábrica clandestina em Pilar do Sul, que opera com fachada de carvoaria. As equipes partiram das sedes da PF na Lapa (SP) e em Sorocaba. As denúncias e investigações anteriores ajudaram a identificar os locais suspeitos.

Segundo o Centro Nacional de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), o Brasil já registrou 43 casos de intoxicação por metanol até quarta-feira (1º). Desses, 39 ocorreram em São Paulo 10 confirmados por laudo e 29 ainda sob investigação. Outros 4 casos estão sendo investigados em Pernambuco.

Até o momento, seis mortes em São Paulo estão associadas à possível ingestão de bebidas adulteradas. Uma delas foi confirmada por laudo como causada por metanol; as outras cinco ainda estão sob apuração. Em Pernambuco, duas mortes também estão em investigação. O governo de SP acompanha de perto o avanço das ocorrências.

