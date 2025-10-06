Divulgados os gabaritos preliminares do Concurso Nacional Unificado 2025

Os gabaritos preliminares do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) de 2025 foram divulgados nesta segunda-feira (6), no site oficial .

As provas foram aplicadas no domingo (5), em 228 cidades do país. Para conferir corretamente o gabarito, os candidatos devem verificar o tipo de prova na Área do Candidato.

O concurso oferece 3.652 vagas, sendo 3.144 para nível superior e 508 para nível médio. Dessas, 2.480 são imediatas e 1.172 para provimento futuro. As provas ocorrem em duas etapas: a primeira em outubro (provas objetivas) e a segunda em dezembro (provas discursivas).

A segunda fase será em 7 de dezembro para os habilitados. A abstenção foi de 42,8%, abaixo dos 54% registrados em 2024. Houve aumento de inscritos por cotas, passando de 21,5% em 2024 para 33,1% em 2025.

