Doença de filho de Leonardo é incurável e causa dores intensas

Recentemente, o filho do cantor Leonardo, o também cantor Zé Felipe, de 21 anos, revelou sofrer de uma doença que causa dores intensas: a espondilite anquilosante. Trata-se de uma condição rara e difícil de ser diagnosticada, já que não existe um exame específico que aponta o problema, segundo o ortopedista Fabiano Nunes Farias, da Beneficência Portuguesa de São Paulo.

Por causar inflamações nas juntas (artrite), principalmente no esqueleto axial (pescoço até o quadril), pessoas com espondilite têm crises de dor. "Quando está em crise, tem um quadro incapacitante, dá muita rigidez, não consegue se mexer direito", ressalta o médico.

No entanto, por ser uma doença que atinge o corpo inteiro, há possibilidade de outras manifestações, incluindo inflamações nos olhos (uveíte); inflamações nos vasos do coração; doenças de pele, principalmente psoríase; e inflamações no intestino.

As causas são desconhecidas, porém, sabe-se que está relacionada com a imunidade do próprio paciente. Não há cura para espondilite, apenas o tratamento com objetivo de diminuir as crises.

"Existe o tratamento com anti-inflamatório, que é para melhorar os sintomas, exercícios fisioterápicos e existem alguns remédios que ajudam a controlar essa doença e que agem basicamente na parte imunológica do indivíduo", acrescenta o ortopedista.

A doença é mais comum em homens entre 20 e 40 anos. O mais importante, observa Farias, é que o tratamento seja iniciado o quanto antes. "Se demora muito para tratar, vai estragando a articulação. Se você deixa estragar demais, tem artrose, um desgaste na junta que não tem volta". O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece tratamento gratuito para essas e outras doenças reumáticas, com medicamentos e terapia física.

Deixe seu Comentário

Leia Também