Dois anos adiantado, Brasil chega a 77,3% da meta do Plano Nacional de Turismo

Com a chegada de 5.332.111 turistas estrangeiros apenas de janeiro e junho de 2025, o Brasil registrou crescimento de 48,2% em relação ao mesmo período do ano passado e o melhor resultado da série histórica para o primeiro semestre.

De acordo com a Polícia Federal, os principais visitantes são da Argentina com 2.323.891 pessoas no semestre, seguida por Chile (442.993) e Estados Unidos (410.189).

O número representa 77,3% da meta prevista no Plano Nacional de Turismo 2024-2027, que projeta a entrada de 6,9 milhões de visitantes internacionais. Se o ritmo for mantido, o Brasil poderá ultrapassar, já em 2025, a meta de 8,1 milhões de turistas originalmente estabelecida para 2027.

Apenas no mês de junho, 444.882 estrangeiros desembarcaram no país, um aumento de 33,8% (112.408 chegadas) na comparação com junho de 2024.

“O turismo no Brasil deixou de ser potencial e virou realidade. Estamos chegando nos patamares de chegada de turistas estrangeiros que o nosso país merece, num nível de crescimento que é o maior do mundo hoje. Isso tem gerado novos investimentos, milhares de empregos e renda em todo o país. O turismo tem se tornado essa indústria limpa, que desenvolve nosso país com sustentabilidade, dando oportunidades em todas as regiões do país, nas grandes, médias e pequenas cidades, resultado de um trabalho intenso da Embratur e Ministério do Turismo para mostrar ao mundo que somos muitos Brasis, além do sol e praia que todos já conheciam”, comemorou o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

O Brasil tem atrativos únicos: natureza exuberante, cultura diversa e uma gastronomia rica. "E, com a presença cada vez maior do país no cenário global, mais estrangeiros continuarão escolhendo o Brasil como destino”, afirmou o ministro do Turismo, Celso Sabino.

