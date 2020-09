Dois sortudos dividirão o prêmio de R$ 94,3 milhões da Mega-Sena

Sarah Chaves, com informações do G1

Dois apostadores da Mega-Sena foram sorteados na noite de sábado (5) , e vão dividir o prêmio de R$ 94.340.893,96.



Um dos ganhadores comprou o jogo em uma lotérica de Campinas, em São Paulo, e outra aposta foi feita pela internet, onde eles acertaram as seis dezenas e cada um vai receber R$ 47.160.446,98.



As dezenas sorteadas no concurso 2.296 foram as seguintes: 01-06-21-29-36-59



A quina teve 166 apostas vencedoras, cada apostador vai receber um prêmio de R$ 39.028,74. A quadra registrou 8.642 ganhadores. Eles vão receber cada um R$ 1.070,97.



De acordo com a Caixa, a estimativa para o próximo concurso, na quarta-feira (9), é R$ 2,5 milhões.





