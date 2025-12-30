Dono do Banco Master e ex-presidente do BRB prestam depoimento à PF

A Polícia Federal colhe nesta terça-feira (30), no Supremo Tribunal Federal (STF), os depoimentos do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, e do diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. As oitivas começam às 14h e ocorrem de forma individual.

Os depoimentos fazem parte de inquérito que apura as negociações para a venda do Banco Master ao BRB, tentativa realizada pouco antes de o Banco Central decretar a falência extrajudicial da instituição. A negociação levantou suspeitas sobre a sustentabilidade do negócio e a regularidade das operações.

Paulo Henrique Costa foi afastado da presidência do BRB por decisão judicial. Ele e Vorcaro já haviam sido alvos da Operação Compliance Zero, que investiga a concessão de créditos falsos. As fraudes apuradas podem chegar a R$ 17 bilhões em títulos forjados.

As oitivas foram determinadas pelo ministro Dias Toffoli. Inicialmente, ele cogitou uma acareação entre os envolvidos, mas decidiu que o confronto só ocorrerá se a PF considerar necessário. O diretor do Banco Central não é investigado, mas teve o depoimento considerado de “especial relevância” para esclarecer a atuação do órgão fiscalizador.

As defesas de Vorcaro e de Paulo Henrique Costa informaram que não irão se manifestar antes ou após os depoimentos, em razão do sigilo do processo. O Banco Central também não comentou.

Em março deste ano, o BRB anunciou a intenção de comprar o Banco Master por R$ 2 bilhões. A operação foi rejeitada pelo Banco Central em setembro e, em novembro, a falência da instituição foi decretada. O Banco Master é o principal alvo da investigação conduzida a pedido do Ministério Público Federal.

