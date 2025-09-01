Menu
Menu Busca segunda, 01 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Drogas que iam para a Austrália em contêiner de açaí é apreendida pela PF

Ao todo os entorpecentes somaram 30kg de cocaína

01 setembro 2025 - 11h35Sarah Chaves
Foto: Polícia Federal do ParáFoto: Polícia Federal do Pará  

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, apreendeu na madrugada deste domingo (31) cerca de 30 quilos de cocaína no porto de Vila do Conde, em Barcarena, na região metropolitana de Belém (PA). A droga estava escondida em um contêiner refrigerado que transportava açaí com destino à Austrália.

A apreensão ocorreu durante uma inspeção de rotina, com apoio da cadela K9 Isa, treinada para detecção de entorpecentes. Durante a verificação, os agentes encontraram 30 tabletes de aproximadamente 1 kg cada, escondidos em um compartimento externo do contêiner.

De acordo com a Polícia Federal, o destino final da droga seria a cidade de Sydney. O material apreendido foi encaminhado para perícia técnica, e um inquérito policial foi instaurado para investigar a origem da carga e identificar os envolvidos no esquema de tráfico internacional.

O porto de Barcarena tem sido alvo recorrente de ações das autoridades. Considerado estratégico por organizações criminosas, o terminal é utilizado devido ao alto volume de exportações que partem da região amazônica, o que aumenta o desafio para os órgãos de fiscalização.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Plenário do CNJ -
Justiça
CNJ recomenda tribunais a intensificarem combate contra fraudes em benefícios do INSS
Bolsonaro
Política
Mais de 3 mil pessoas se inscrevem para acompanhar julgamento de Bolsonaro no STF
Ex-presidente, Jair Bolsonaro
Brasil
Às vesperas do julgamento, Bolsonaro prepara defesa nas cortes internacionais
Ex-piloto da Fórmula 1, Tarso Marques é preso por receptação de carro de luxo
Brasil
Ex-piloto da Fórmula 1, Tarso Marques é preso por receptação de carro de luxo
Escritor morreu durante o sábado
Brasil
Lula decreta luto oficial por morte de Luis Fernando Verissimo
Praça dos Três Poderes, em Brasília
Brasil
Praça dos Três Poderes terá segurança reforçada para 7 de setembro
Promotor do RS é investigado por suposta fala racista durante julgamento
Brasil
Promotor do RS é investigado por suposta fala racista durante julgamento
O Planalto pode enviar o projeto de lei orçamentária ao Congresso ainda nesta sexta-feira
Brasil
Orçamento de 2026 será enviado até domingo ao Congresso com previsão de superávit
Merlong Solano é o relator do projeto
Brasil
Imóveis usados para quitar dívidas com a União poderão ser destinados à reforma agrária
Foto: Reprodução
Brasil
Brasil aciona Lei de Reciprocidade em resposta a tarifaço dos EUA

Mais Lidas

O caso aconteceu no final da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Homem tem cabeça decepada após briga na Capital
Vítima era conhecida no bairro
Polícia
Sobrinhos assassinaram tio na casa de Emanuelly após discussão por saco de lixo
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Douglas morreu a tiros no Nova Lima
Polícia
Filho de policial é assassinado a tiros após discussão em avenida do Nova Lima