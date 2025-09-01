Drogas que iam para a Austrália em contêiner de açaí é apreendida pela PF

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, apreendeu na madrugada deste domingo (31) cerca de 30 quilos de cocaína no porto de Vila do Conde, em Barcarena, na região metropolitana de Belém (PA). A droga estava escondida em um contêiner refrigerado que transportava açaí com destino à Austrália.

A apreensão ocorreu durante uma inspeção de rotina, com apoio da cadela K9 Isa, treinada para detecção de entorpecentes. Durante a verificação, os agentes encontraram 30 tabletes de aproximadamente 1 kg cada, escondidos em um compartimento externo do contêiner.

De acordo com a Polícia Federal, o destino final da droga seria a cidade de Sydney. O material apreendido foi encaminhado para perícia técnica, e um inquérito policial foi instaurado para investigar a origem da carga e identificar os envolvidos no esquema de tráfico internacional.

O porto de Barcarena tem sido alvo recorrente de ações das autoridades. Considerado estratégico por organizações criminosas, o terminal é utilizado devido ao alto volume de exportações que partem da região amazônica, o que aumenta o desafio para os órgãos de fiscalização.

