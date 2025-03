Durante desfiles, mulher vai presa por morder pessoas em camarote na SapucaÃ­

Uma mulher com sinais de embriaguez foi presa por guardas municipais na noite de ontem (4), após morder pessoas em um camarote no Sambódromo da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.



Conforme apurado pela CNN, agentes da Ronda Maria da Penha foram acionados por um segurança do camarote no Setor 5.

"A mulher apresentava sinais de embriaguez e resistiu muito à abordagem, tentando inclusive morder os próprios guardas”, destacou a corporação.





O caso foi registrado como lesão corporal, resistência e desacato na 6ª Delegacia de Polícia (Cidade Nova).

De acordo com a Prefeitura do Rio, neste ano, essa foi a terceira prisão feita pelas equipes da Ronda Maria da Penha no Sambódromo. Os demais casos foram de flagrantes de violência contra a mulher: um na última sexta-feira (28) e outro na segunda-feira (2).









Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também