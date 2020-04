Durante passeio, Bolsonaro dispara, "ninguém vai tolher meu direito de ir e vir"

O presidente Jair Bolsonaro decidiu fazer um passeio na sexta-feira (10), escapando de seus compromissos oficiais para estar perto da população.



Bolsonaro junto com o Ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, foi até o Hospital das Forças Armadas (HFA) no bairro do Cruzeiro. Na agenda oficial, não constava os compromissos.



Ainda pela manhã ao parar em uma drogaria, onde tirou fotos com apoiadores, Bolsonaro afirmou "Ninguém vai tolher meu direito de ir e vir".



No local, questionou os atendentes se alguém já tinha sido demitido. A resposta foi negativa.



O presidente voltou ao Palácio da Alvorada por volta das 11 horas.



Neste sábado, Bolsonaro irá ao Hospital de Campanha de Águas Lindas de Goiás, no entorno do Distrito Federal. A visita deve selar uma reaproximação com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, com quem o presidente está rompido após divergências sobre o combate à covid-19.



O ministro da Saúde, Henirque Mandetta, também deve ir à visita.



