sábado, 10 de janeiro de 2026
Financial Lançamento
Brasil

É AMANHÃ: 'O Agente Secreto' disputa três prêmios no Globo de Ouro

O drama marca presença histórica de uma produção brasileira na principal categoria da premiação

10 janeiro 2026 - 18h25Sarah Chaves
O Globo de Ouro é considerado uma porta de entrada importante para o OscarO Globo de Ouro é considerado uma porta de entrada importante para o Oscar   (Vitrine Filmes)

O filme brasileiro O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho, é um dos destaques do Globo de Ouro 2026, ao conquistar indicações históricas e reforçar sua campanha internacional rumo ao Oscar. Vencedor de dois prêmios no Festival de Cannes, o longa concorre em três categorias da premiação, algo inédito para uma produção nacional.

A obra disputa os troféus de Melhor Filme – Drama, Melhor Filme de Língua Não Inglesa e Melhor Ator – Drama, com Wagner Moura, que se tornou o primeiro brasileiro indicado nessa categoria. Também é a primeira vez que um filme do Brasil aparece na principal disputa do Globo de Ouro.

A 83ª cerimônia do Globo de Ouro acontece neste domingo (11), em Beverly Hills, e marca a abertura da temporada de grandes prêmios do cinema em 2026. No Brasil, a premiação será transmitida ao vivo a partir das 21h30 (horário de Brasília), com exibição na TV Globo e no Globoplay. Também é possível acompanhar pela TNT, e pela plataforma de streaming HBO Max.

Além do prestígio, o Globo de Ouro é considerado uma porta de entrada importante para o Oscar, já que vitórias ou grande repercussão costumam impulsionar filmes e artistas na corrida pela estatueta, cuja cerimônia está marcada para 15 de março.

Categorias em que O Agente Secreto concorre

Melhor Filme – Drama
• Frankenstein
• Hamnet
• Foi Apenas Um Acidente
• O Agente Secreto
• Valor Sentimental
• Pecadores

Melhor Filme de Língua Não Inglesa
• Foi Apenas Um Acidente
• No Other Choice
• O Agente Secreto
• Valor Sentimental
• Sirât
• The Voice of Hind Rajab

Melhor Ator – Drama
• Joel Edgerton – Sonhos de Trem
• Oscar Isaac – Frankenstein
• Dwayne Johnson – Coração de Lutador: The Smashing Machine
• Michael B. Jordan – Pecadores
• Wagner Moura – O Agente Secreto
• Jeremy Allen White – Springsteen: Salve-me do Desconhecido

