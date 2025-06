É hoje: R$ 2,50 pode virar R$ 250 milhões com sorteio da Quina de São João

As apostas para a 15ª edição da Quina de São João do concurso 6.760 podem ser feitas até as 17h (horário de MS), em casas lotéricas ou pelo portal e aplicativo Loterias Caixa. O prêmio único não cumulativo está na casa dos R$ 250 milhões.



Leva a bolada quem acertar a maior quantidade de números. Caso nenhum apostador acerte na faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 4 números — e assim por diante, conforme a regra da modalidade.



Desde 19 de junho, todas as apostas feitas para a Quina são exclusivas para o concurso especial. O preço da aposta simples com 5 números é de R$ 2,50. O sorteio será realizado a partir das 19h (de MS).



O apostador deve escolher de 5 a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante ou deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. Os jogadores também podem optar por apostar em grupo, por meio do bolão. O preço mínimo é de R$ 12,50 e cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. Nos canais digitais, o valor mínimo de compra é de R$ 20.



Segundo a Caixa Econômica Federal, caso um único apostador leve os R$ 250 milhões e aplique na poupança, ele terá um rendimento de R$ 1,7 milhão no primeiro mês.





