“É só uma gripezinha irmão”, diz filho de Bolsonaro sobre novo coronvaírus

Jair Renan Bolsonaro, o “filho 04” de Jair Bolsonaro, assim como o pai, ironizou o novo coronvaírus chamando de “gripezinha”, ele também disse “pegue, passou” no intuito de mostrar que a doença não causa graves sintomas nas pessoas. As falas foram ditas por Jair Renan, no que parece ser uma live, o vídeo está sendo compartilhado na internet.

Não é possível saber de quando é o vídeo, ele foi publicado no perfil do Twitter “Tesoureiros do Jair”, uma página de oposição do presidente. No começo do vídeo parece que ele está lendo algum comentário, postagem ou relato de algum internauta que diz “vão pra rua na pandemia, tá ok?”.

Jair Renan responde da seguinte forma, “pô que pandemia malandro? Isso é aí é história da mídia, pra trancar você em casa, pra achar que o mundo está acabando. Pô é só uma gripezinha irmão, tomar no c*, peguei e passou. Prefiro morrer tossindo do que morrer transando”.

A fala é compatível com os discursos do presidente, que minimiza o novo coronavírus e o perigo que gera a saúde das pessoas e ao sistema de saúde do país.

Na última frase “prefiro morrer tossindo do que morrer transando”, ele parece tentar parafrasear o cantor Leonardo que disse em um show, no começo da pandemia, “prefiro morrer transando do que morrer tossindo”, mas errou a ordem das palavras.

Número do novo coronavírus no Brasil

Os diagnósticos de pessoas com o novo coronavírus no Brasil subiram para 78.162 e o total de mortes chegou a 5.466, segundo anunciou o Ministério da Saúde ontem, um aumento de 9% ou 449 óbitos nas últimas 24 horas.

Veja o vídeo onde Jair Renan fala sobre o novo coronavírus

O fruto nunca cai longe da árvore. Este é o 04 chamando a pandemia de 'história da mídia' e a COVID de 'gripezinha'. pic.twitter.com/KoVB20T4WM — Tesoureiros do Jair (@tesoureiros) April 30, 2020

