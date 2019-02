Eleição no senado só se encerra na quarta feira

A eleição para presidência do Senado, na tarde de ontem (02), ainda não terminou, pois ficou para quarta-feira (06)a avotação dos cargos restantes da mesa. A reunião durou cerca de 8 horas neste sábado e depois dos ocorridos, foi decidido que será finalizada somente no dia seis.

O mandato dos novos ocupantes durará por dois anos. As atribuições da Mesa do Senado estão previstas na Constituição federal e no Regimento Interno do Senado. Na ausência do presidente cabe ao primeiro e ao segundo-vice-presidentes da Mesa, nessa ordem.

As funções do secretários consistem nas seguintes demandas: o primeiro-secretário é um porta-voz do Senado. Fica atento às votações, comunicando ao plenário notas oficiais e todos os documentos que façam parte do expediente da sessão. Ele assina e recebe correspondências do Senado, além de ser responsável pelasatividades administrativas da casa, entre outros.

Já o segundo-secretário é responsável por lavrar as atas das sessões secretas, sendo assim lendo e assinando leitura depois do primeiro-secretário.

O terceiro e quarto-secretários são responsáveis por fazer a chamada dos senadores, nos casos previstos no Regimento, contar os votos e auxiliar o presidente na apuração das eleições.

Todos os secretários eleitos terão suplentes, que podem responder na ausência dos mesmos.

