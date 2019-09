Em Assembleia, ministro fala em investir no turismo do Brasil

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, falou durante a 23ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), que ocorre desde terça-feira (10), em São Petersburgo, na Rússia, sobre destacar o Brasil para investimentos internacionais.

“O governo está focado em melhorar o ambiente de negócio e resgatar a credibilidade do país para atrair investimentos internacionais”, afirmou durante a reunião com Glória Guevara Manzo, presidente da World Travel and Tourism Council (WTTC), entidade que reúne as maiores empresas do turismo no mundo.

Entre as medidas concretas que o ministro citou como exemplo do esforço do governo em abrir o Brasil, é destaque a isenção de visto e a abertura das empresas aéreas ao capital estrangeiro. “São medidas fundamentais para aumentar a competitividade do turismo no país”, comentou Glória Guevara, que foi ministra do Turismo do México por três anos (2010-2012).

Glória comparou o turismo no Brasil com um diamante bruto. “O mercado está muito entusiasmado, porque antes o turismo não era prioridade, mas a realidade mudou e hoje o país abre excelentes oportunidades para a iniciativa privada”, comentou. Ela aproveitou a reunião com o ministro para convidar o presidente Jair Bolsonaro a participar de um evento com os 35 presidentes das maiores empresas de turismo no mundo, ainda em setembro.

Marcelo Álvaro Antônio firmou compromisso de conversar com o presidente sobre o assunto. Ainda nesta terça-feira, o ministro participou de conferência sobre turismo de saúde e bem-estar com o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili.

De acordo com estimativas de mercado, com o aumento da expectativa de vida mundial, o turismo médico deve crescer.

Deixe seu Comentário

Leia Também