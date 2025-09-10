Em Curitiba, presidente do Paraguai defende potencial do corredor Bioceânico

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta terça-feira (9), em Curitiba, que o Corredor Bioceânico “não só reduzirá tempos e custos de transporte, mas abrirá novas portas a mercados internacionais”. A declaração foi feita durante encontro com empresários do setor agroindustrial em Curitiba, Paraná.

O projeto é considerado uma das iniciativas de infraestrutura mais estratégicas da América do Sul. A rota ligará os portos do Atlântico, no Brasil, aos do Pacífico, no Chile, atravessando o Paraguai e a Argentina. Segundo Peña, essa conexão impulsionará o comércio regional, aumentando a competitividade de indústrias e produtores.

O presidente destacou ainda que o Corredor posicionará o Paraguai como um eixo logístico central na região, reforçando seu papel como ponto de integração sul-americana. Ele ressaltou que o país oferece um ambiente atrativo para investimentos, com impostos baixos, um Estado enxuto e eficiente, e políticas voltadas para saúde, segurança e infraestrutura.

Com mais de 2,4 mil quilômetros de extensão, o Corredor Bioceânico tem como objetivo principal reduzir custos logísticos e encurtar distâncias para exportações, especialmente com foco no mercado asiático. A principal obra do projeto é a ponte entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (Paraguai), financiada por Itaipu Binacional, cuja conclusão está prevista para o final de 2026. Também estão incluídos cerca de 13 quilômetros de acessos pavimentados no lado brasileiro.

Durante reunião com representantes da Ocepar (Organização de Cooperativas do Paraná), Peña enfatizou a importância do cooperativismo como instrumento para fortalecer a integração regional. “Estou convencido de que o cooperativismo é uma ferramenta fundamental para gerar trabalho, desenvolvimento e integração entre nossos povos. Por isso, os convido a visitar o Paraguai e investir em nosso país, seguros de que juntos podemos construir um futuro mais próspero para a região”, afirmou.

Peña também destacou os laços humanos entre os dois países, lembrando que mais de meio milhão de brasileiros vivem no Paraguai. “A relação entre nossos países se constrói no dia a dia, por meio do comércio, da cooperação e das oportunidades compartilhadas”, disse.

Para o presidente, a Rota Bioceânica será a maior expressão dessa confiança mútua. “O governo do Paraguai está convencido de que a integração regional e a confiança entre nossos povos são a base para um futuro de prosperidade compartilhada”, concluiu.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também