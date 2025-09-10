Menu
Menu Busca quarta, 10 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Em Curitiba, presidente do Paraguai defende potencial do corredor Bioceânico

O projeto é considerado uma das iniciativas de infraestrutura mais estratégicas da América do Sul

10 setembro 2025 - 09h10Sarah Chaves, com CNN
Santiago Peña, presidente do ParaguaiSantiago Peña, presidente do Paraguai   (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian)

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou nesta terça-feira (9), em Curitiba, que o Corredor Bioceânico “não só reduzirá tempos e custos de transporte, mas abrirá novas portas a mercados internacionais”. A declaração foi feita durante encontro com empresários do setor agroindustrial em Curitiba, Paraná.

O projeto é considerado uma das iniciativas de infraestrutura mais estratégicas da América do Sul. A rota ligará os portos do Atlântico, no Brasil, aos do Pacífico, no Chile, atravessando o Paraguai e a Argentina. Segundo Peña, essa conexão impulsionará o comércio regional, aumentando a competitividade de indústrias e produtores.

O presidente destacou ainda que o Corredor posicionará o Paraguai como um eixo logístico central na região, reforçando seu papel como ponto de integração sul-americana. Ele ressaltou que o país oferece um ambiente atrativo para investimentos, com impostos baixos, um Estado enxuto e eficiente, e políticas voltadas para saúde, segurança e infraestrutura.

Com mais de 2,4 mil quilômetros de extensão, o Corredor Bioceânico tem como objetivo principal reduzir custos logísticos e encurtar distâncias para exportações, especialmente com foco no mercado asiático. A principal obra do projeto é a ponte entre Porto Murtinho (MS) e Carmelo Peralta (Paraguai), financiada por Itaipu Binacional, cuja conclusão está prevista para o final de 2026. Também estão incluídos cerca de 13 quilômetros de acessos pavimentados no lado brasileiro.

Durante reunião com representantes da Ocepar (Organização de Cooperativas do Paraná), Peña enfatizou a importância do cooperativismo como instrumento para fortalecer a integração regional. “Estou convencido de que o cooperativismo é uma ferramenta fundamental para gerar trabalho, desenvolvimento e integração entre nossos povos. Por isso, os convido a visitar o Paraguai e investir em nosso país, seguros de que juntos podemos construir um futuro mais próspero para a região”, afirmou.

Peña também destacou os laços humanos entre os dois países, lembrando que mais de meio milhão de brasileiros vivem no Paraguai. “A relação entre nossos países se constrói no dia a dia, por meio do comércio, da cooperação e das oportunidades compartilhadas”, disse.

Para o presidente, a Rota Bioceânica será a maior expressão dessa confiança mútua. “O governo do Paraguai está convencido de que a integração regional e a confiança entre nossos povos são a base para um futuro de prosperidade compartilhada”, concluiu.

 

 

 

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Folha de São Paulo
Brasil
Programa de Gerenciamento de Benefícios é sancionado para acelerar revisões do INSS
O navio está em reforma completa em Plymouth, Inglaterra
Brasil
Marinha do Brasil fecha compra do navio de guerra do Reino Unido
Corregedoria deve verificar in loco o funcionamento do TJMS
Justiça
CNJ determina que honorários advocatícios em precatórios sejam pagos individualmente
Ministro Luiz Fux -
Justiça
Fux considera improcedente acusação de organização criminosa contra Bolsonaro
Foto: Roberto Moreyra/Extra
Brasil
Governo define regras para pensão a vítimas da síndrome congênita do Zika
Ministro Luiz Fux -
Política
Fux aponta incompetência do STF e defende anulação de processo contra Bolsonaro
Ministro do STF, Luiz Fux
Política
AO VIVO - Com voto de Fux, julgamento de Bolsonaro e aliados é retomado no STF
STF; justiça
Justiça
STF rejeita habeas corpus apresentado por advogado de MS em favor de Bolsonaro
Foto: Reprodução
Brasil
Lei institui Novembro Roxo e amplia políticas de combate ao parto prematuro no país
Ministro Alexandre de Moraes
Justiça
AO VIVO: Alexandre de Moraes apresenta voto no julgamento de Bolsonaro

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
O confronto aconteceu no começo da tarde de hoje
Polícia
AGORA: Denunciado por bater na esposa, homem ataca PM com faca e é morto no Nashiville
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
Passagem do parque na cidade de São Paulo antes de vir para Campo Grande
Cidade
Maior parque inflável vira atração da criançada em shopping de Campo Grande