Em live, Padre Fábio de Melo defende união civil entre homossexuais

O padre Fábio de Melo surpreendeu ao se posicionar favorável a união civil entre casais homossexuais. O religioso defendeu a posição do Papa Francisco e afirmou que o assunto não compete a Igreja. Em uma live com o empresário Marcus Montenegro, realizada nesta quinta-feira (29).

Durante a live ele lembrou de uma declaração que deu a anos atrás. “Em 2013, eu dei uma entrevista e fui execrado pela ala mais conservadora da Igreja Católica. A união entre duas pessoas do mesmo sexo não é uma questão religiosa, é uma questão civil. É um direito. Sempre considerei uma injustiça e não cabe a mim julgar, não cabe a mim impor regras religiosas ao outro. A questão é do Estado”, falou o padre Fábio de Melo.

Na conversa, o religioso também lembrou dos momentos complicados que viveu nos últimos anos, envolvendo episódios de depressão. Fábio de Melo, inclusive, revelou ter pensado em suicídio.

“Eu não desejo a ninguém passar o que passei. Pensei em me matar várias vezes. Eu tive dois momentos que pensei em suicídio. Nesta época e quando tinha 18 anos. Fazia noviciado, em Jaguará do Sul, Santa Catarina. Durante um ano e meio, eu tive pensamentos obsessivos para morrer”, contou.

O padre revelou que fez tratamento e atribui à medicina a sua cura.

“Quem me curou primeira foi a medicação. Os medicamentos foram necessários e quando a medicação me curou, eu fui mudando as minhas posições, a minha rotina. Fui buscar a querer ficar em mim”, concluiu.

