Menu
Menu Busca terça, 12 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Brasil

Em telefonema, Lula e Xi Jinping reforçam parceria e compromissos para a COP 30

Os dois líderes ainda celebraram os avanços obtidos na cooperação bilateral, com destaque para a integração dos programas nacionais de desenvolvimento

12 agosto 2025 - 12h36Sarah Chaves
Xi Jinping conversa com Lula e reforça apoio ao BrasilXi Jinping conversa com Lula e reforça apoio ao Brasil   (Tingshu Wang | AFP)

Em mais um gesto de fortalecimento da parceria estratégica entre Brasil e China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone na noite de ontem (11), com o presidente da República Popular da China, Xi Jinping. A ligação durou cerca de uma hora e abordou temas centrais da agenda bilateral e internacional.

Lula e Xi destacaram o papel decisivo das duas nações na promoção do multilateralismo, com ênfase na atuação conjunta no G20 e no BRICS. Ambos defenderam a necessidade de esforços coordenados para a promoção da paz, especialmente diante do prolongado conflito entre Rússia e Ucrânia.

A relação Brasil-China também foi destacada como fundamental para o sucesso da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP 30, que será realizada em Belém, em 2025. Lula reforçou a expectativa de uma participação ativa da China, ao que Xi Jinping respondeu confirmando o envio de uma delegação de alto nível e o comprometimento com o êxito da conferência.

Os dois líderes ainda celebraram os avanços obtidos na cooperação bilateral, com destaque para a integração dos programas nacionais de desenvolvimento. Eles se comprometeram a ampliar a colaboração em áreas estratégicas como saúde, petróleo e gás, economia digital e tecnologia espacial, incluindo projetos conjuntos na área de satélites.

Além disso, Lula e Xi expressaram interesse mútuo em identificar novas oportunidades de negócios entre as duas maiores economias do Hemisfério Sul e do Leste Asiático, reafirmando a relevância da parceria sino-brasileira no cenário global.

 

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Oportunidade
TJMS lança edital para concurso de juiz substituto com salário de R$ 32 mil
Imagem -
Polícia
Dono da rede Ultrafarma, Sidney Oliveira, é preso em operação do MPSP
Tânia Rego/Agência Brasil
Brasil
IBGE terá processo seletivo para até 9.580 profissionais
Foto: Tribeirofotografia
Brasil
Azul deixará de operar em 13 cidades brasileiras
Pavilhão Nacional -
Brasil
Hasteamento da bandeira nacional passa a ser rotina diária no Palácio da Justiça
Foto: Agência Brasil
Brasil
Medida Provisória que dá bonus de produtividade ao INSS perde a validade amanhã
Conselho Federal da OAB, em Brasília -
Brasil
OAB destaca defesa da democracia em mensagem pelo Dia do Advogado
Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento
Brasil
Simone Tebet participa de audiência pública sobre desenvolvimento regional no Senado
Rodovias do país podem ter acesso a internet
Brasil
Governo federal recebe sugestões para levar internet a rodovias

Mais Lidas

Mãe e filha foram mortas pelo sargento
Polícia
No Dia dos Pais, sargento do Exército mata esposa e filha; morreram abraçadas
Polícia tenta localizar o indivíduo
Polícia
JD1TV: Viu ele? Polícia caça homem que estuprou jovem na saída de academia na Capital
Imagem Ilustrativa
Polícia
No Dia dos Pais, avô é pego estuprando a neta de 8 anos em Campo Grande
Foto: G1
Polícia
Grave acidente em rodovia deixa quatro mortos, incluindo uma criança