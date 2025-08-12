Em telefonema, Lula e Xi Jinping reforçam parceria e compromissos para a COP 30

Em mais um gesto de fortalecimento da parceria estratégica entre Brasil e China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone na noite de ontem (11), com o presidente da República Popular da China, Xi Jinping. A ligação durou cerca de uma hora e abordou temas centrais da agenda bilateral e internacional.

Lula e Xi destacaram o papel decisivo das duas nações na promoção do multilateralismo, com ênfase na atuação conjunta no G20 e no BRICS. Ambos defenderam a necessidade de esforços coordenados para a promoção da paz, especialmente diante do prolongado conflito entre Rússia e Ucrânia.

A relação Brasil-China também foi destacada como fundamental para o sucesso da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP 30, que será realizada em Belém, em 2025. Lula reforçou a expectativa de uma participação ativa da China, ao que Xi Jinping respondeu confirmando o envio de uma delegação de alto nível e o comprometimento com o êxito da conferência.

Os dois líderes ainda celebraram os avanços obtidos na cooperação bilateral, com destaque para a integração dos programas nacionais de desenvolvimento. Eles se comprometeram a ampliar a colaboração em áreas estratégicas como saúde, petróleo e gás, economia digital e tecnologia espacial, incluindo projetos conjuntos na área de satélites.

Além disso, Lula e Xi expressaram interesse mútuo em identificar novas oportunidades de negócios entre as duas maiores economias do Hemisfério Sul e do Leste Asiático, reafirmando a relevância da parceria sino-brasileira no cenário global.

