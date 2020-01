Embraer mantém férias coletivas de funcionários por mais três dias

Mauro Silva, com informações da Agência Brasil

Funcionários da Embraer ganham mais três dias de férias remuneradas, as atividades da empresa deveriam retornar nesta semana, depois de duas semanas de férias coletiva para separação interna dos negócios de aviação comercial dos outros setores.

A Embraer está desde 2018 em um processo de fusão com a norte-americana Boeing. “Nos próximos dias, os sistemas que foram separados e/ou duplicados passarão pelos ajustes e testes finais, que são extremamente importantes para a constituição de duas empresas independentes e prontas para operar com total qualidade”, explica o comunicado da empresa sobre a decisão de adiar a volta ao trabalho.

Nesta terça-feira (21) a companhia inaugurou as novas instalações da unidade Eugênio de Melo. A Embraer informou que está aguardando a aprovação das autoridades para finalizar com os tramites da fusão. As companhias acordaram que criarão uma nova companhia, uma joint venture, na qual a Boeing terá 80% e a Embraer, 20%.

A nova empresa não vai absorver as atividades relacionadas a aeronaves para segurança nacional e jatos executivos, que continuarão somente com a Embraer. No dia 1º de janeiro, a Embraer divulgou um fato relevante, informando ao mercado e os acionistas que tinha efetuado a segregação da parte de aviação comercial das demais atividades.

